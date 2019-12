Dochter Kim en Kanye wilde niet meewerken aan kerstfoto

„Het is nogal wat om 4 kinderen tegelijkertijd te laten lachen en Nori had zo’n dag waar ze nergens zin in had. Ze wilde haar haar per se op een bepaalde manier dragen en weigerde daarvan af te wijken. Uiteindelijk werd het allemaal zo dramatisch, dat ik tegen haar zei dat we de foto dan wel zonder haar namen. Daar was zij oké mee en ik ook”, aldus Kim.

„Maar de volgende dag wilde ze eigenlijk toch wel graag op de foto staan. Gelukkig was de fotografe nog in Los Angeles en die was bereid terug te komen. Zij heeft toen wat foto’s van Nori en mij apart gemaakt en mij daarvan afgeknipt. Nori is dus gefotoshopt, al zie je dat niet op de uiteindelijke foto, het ziet er heel mooi uit zo.”