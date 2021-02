Series Fatal Attraction en The Italian Job in de maak

De plannen komen uit de koker van mediabedrijf ViacomCBS, die de series zal gaan aanbieden op streamingplatform Paramount+. Eerder kondigde de studio voor die service al televisieversies aan van films Flashdance, Grease and The Godfather. Alle projecten bevinden zich nog in vroege ontwikkelingsfasen.

Paramount TV-baas Nicole Clemens laat aan The Hollywood Reporter weten dat de makers van serie Gossip Girl aan de slag gaan met de televisieversie van Love Story. De nieuwe The Italian Job zal draaien om de kleinkinderen van Charlie Croker, het personage van Michael Caine in de film van 1969 die in 2003 al eens een remake kreeg. Voor de serie gebaseerd op Fatal Attraction wordt volgens Clemens gewerkt aan een script waarin het verhaal wordt verteld „vanuit moderne denkbeelden over sterke vrouwen, persoonlijkheidsstoornissen, slachtofferbeschuldiging en emotioneel misbruik.”