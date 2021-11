André Hazes zegt ook concerten in 2022 af

De zanger zou op 15 april in de Rodahal in Kerkrade staan, maar het optreden is van de website gehaald. De eigenaar van de zaal bevestigt bij regionale omroep 1Limburg het afgelasten van het optreden.

Het is niet duidelijk of er een alternatieve datum komt. Zijn moeder Rachel vertelde eerder deze week dat zoon André weer bij haar woont.