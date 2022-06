MOJO ’in contact’ om Stones-wens van terminale patiënt alsnog te vervullen

De Stichting Ambulance Wens, die wensen van terminale patiënten helpt vervullen, meldde maandagmiddag op sociale media voor een spoedwens „een meneer (1952) uit Leiden” naar de ArenA te gaan vervoeren. „Hij gaat nog één keer naar het concert van de Rolling Stones”, meldde de organisatie maandagmiddag. „We zijn in contact, we proberen nog iets te kunnen betekenen”, meldt een woordvoerder van MOJO.

Het is nog onduidelijk wanneer het concert in de ArenA kan worden ingehaald. Concertorganisator MOJO stelt alles in het werk om het afgezegde concert van The Rolling Stones „nog dit jaar in te halen.” Voorlopig zit Jagger in ieder geval vijf dagen in Amsterdam in quarantaine. Ook een optreden in Bern, later deze week, is afgelast. Het management van The Rolling Stones laat weten ervan uit te gaan dat het concert op 21 juni in Milaan wél doorgaat.