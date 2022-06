Thomas van Groningen: ’Na de kaarsrel met Derksen wist ik zeker dat ik goed heb gekozen’

Na de uitzending van Beau, waarin hij onder meer zei dat er ’een dunne lijn is tussen parlementaire journalistiek en de roddelpers’, werd Thomas van Groningen gebeld door BNR-collega Wilfred Genee met de vraag of hij wilde aanschuiven bij De Oranjezomer om het politieke nieuws te duiden. „Ik heb veel geleerd van Wilfred”, vertelt Van Groningen in de Varagids. „Hij gaf me tips, zette me goed neer in het programma en ik leerde om in twee, drie zinnen een onderwerp neer te zetten.”

Meer dan twintig afleveringen was de 32-jarige Van Groningen – op dat moment werkzaam als parlementair verslaggever bij BNR Nieuwsradio – te zien tussen Derksen, Gijp en Genee. En toen belde de NPO, waarna hij koos voor een avontuur als politiek duider bij talkshow Op1. „Ik heb er lang over nagedacht, maar ik denk dat ik als parlementair journalist toch beter thuis ben bij de publieke omroep. Bovendien dacht ik: ik ben 32, ik moet nog 33 jaar werken, dan is Johan Derksen al van tv verdwenen.”

’Billie Turf’

Van Groningen noemt de overstap vooral een ’inhoudelijke keuze’. „Ik krijg hier meer tijd om een onderwerp toe te lichten. Bij VI moet je toch dienstbaar zijn aan het programma. Het is korter, sneller, meer op de lach. Ik heb me vaak ’Billie Turf’ laten noemen door René van der Gijp. ’Doe eens wat aan je gewicht man’, riep hij. Het is een hele aardige vent hoor, echt waar, maar ik wil vooral vertellen wat ik over politiek weet. Bovendien, na de rel met de kaars van Johan Derksen, wist ik het zeker: ik heb goed gekozen.”

Afgelopen najaar werd de overstap van Van Groningen uitvoerig besproken door de mannen van Vandaag Inside. „Het is onverstandig van Thomas”, zei Derksen. “Ik begrijp niet waarom Thomas daarvoor gekozen heeft. We hebben nu deze lastpost (politiek verslaggever Sam Hagens, red.). Die Thomas had altijd hier moeten blijven.” En ook Van der Gijp deelde die mening. „Ja joh, bij dat Op1... Als daar gelachen wordt, bellen ze de politie. Kom op joh, doe niet zo raar. Die Thomas zit erbij alsof hij al jaren... Dat ventje is 28 man! Wij namen hem serieus, maar daar... Dat moet hij niet doen joh.”