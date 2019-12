Prince Andrew High School overweegt andere naam

De school werd in 1960 vernoemd naar koningin Elizabeth haar derde zoon, maar prins Andrew ligt nu al maanden om zijn banden met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein Ⓒ Hollandse Hoogte

Een school in het Canadese Dartmouth die naar de Britse prins Andrew is vernoemd, overweegt zijn naam te veranderen. Rector Brad McGowan wil in het nieuwe jaar daarover een knoop doorhakken nu de prins in ongenade is gevallen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik en zijn banden met de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein.