Undercover-ster Tom Waes viert Oud en Nieuw op krukken

Aan Gazet van Antwerpen vertelt Tom dat de ingreep al lange tijd op de agenda stond, maar dat er pas deze maand pas tijd was om onder het mes te gaan. „Ik zat in de lente door de lockdown wekenlang thuis. Toen ik eindelijk weer aan de slag kon met Reizen Waes Vlaanderen, maakte ik drie dagen voor de start van de opnames een smak met mijn motor. Dat er ernstig letsel was, wist ik aanvankelijk niet.”

En hoewel de Netflix-ster pijn voelde, dacht hij dat het wel zou wegtrekken. „Omdat ik na de opnames er nog altijd last van ondervond, heb ik het even laten nakijken in het ziekenhuis. Bleek dat ik onder het mes moest, want de kruisbanden en meniscus waren gescheurd.”

Brace

Maar de opnames van Undercover 3, die door corona waren uitgesteld, moesten hoe dan ook doorgaan. „Wat maakte dat ik die ingreep moest uitstellen. Een brace onder de kleding bracht voorlopig enig soelaas. Maar we hebben nu een pauze van zes weken. Pas in de derde week van januari starten we weer met het volgende opnameblok. Het was het uitgelezen moment om me te laten opereren.”

Ruim een week geleden ging de Vlaming onder het mes. Sindsdien kan hij, zo zegt hij zelf, niet veel anders doen dan ’thuis in de zetel zitten’. Tom loop tot zeker begin februari nog op krukken en sporten mag hij pas weer in de zomer.