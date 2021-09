Floortje hoopt op nieuw seizoen Naar Het Einde Van De Wereld

„Ik doe verwoede pogingen om een nieuw seizoen van Floortje Naar Het Einde Van De Wereld te maken. Dat is echt een crime”, vertelt Floortje aan het ANP. „Het is nu al een jaar uitgesteld, maar als het goed is gaan we volgend voorjaar op zender.”

Floortje heeft nu drie portretten op de plank liggen. Volgens haar blijft het ingewikkeld om het programma, waarin ze mensen opzoekt in uithoeken van de wereld, te maken. Niet alleen door het reizen maar ook doordat geïsoleerde mensen vaak ook helemaal geen cameraploeg willen ontvangen.

„Er zijn nog wel genoeg verhalen. Daar verbaas ik me ook over. Ik kan er nog eindeloos mee doorgaan”, aldus Floortje. „Er komen er juist steeds meer. Door corona denken steeds mensen: ’ja, wat doe ik hier, ik ga de stad of het land uit en ergens naartoe waar ik zelfvoorzienend kan leven’. Het gebeurt steeds vaker.”

Van Floortje Naar Het Einde Van De Wereld, dat in 2016 de Gouden Televizier-Ring won, zijn tot dusver zeven seizoenen gemaakt. De laatste reeks werd in 2019 uitgezonden.