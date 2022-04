Miley Cyrus houdt corona over aan tournee: ’Maar het was het waard!’

„Als je de wereld rondreist, voor 100.000 mensen per avond speelt en honderden fans per dag ontmoet, is de kans om Covid te krijgen behoorlijk groot”, weet de superster. De afgelopen week gaf ze concerten in Bogota (Colombia) en stond ze op het festival Lollapalooza Brazil in São Paulo.

De zangeres zou in maart ook optreden op het Asunciónico-festival in Paraguay, maar dat ging niet door. Het vliegtuig waarin zij zat, belandde in een zware storm en werd geraakt door de bliksem. Het toestel moest een noodlanding maken en heeft daardoor de eindbestemming niet kunnen bereiken. Miley en haar entourage – de band, vrienden en familie die meereisden – bleven ongedeerd.