Internationale musicalklassieker doet Rotterdams Ahoy aan ’Billy Elliot’-acteur Roan Pronk nu te zien in ’Cats’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

De katten uit Cats die momenteel door Europa reizen en nu dus ook Rotterdam aandoen. Ⓒ Alessandro Pinna

Roan Pronk en Jacinta Whyte hebben met elkaar gemeen dat ze allebei al op jonge leeftijd een musicalhoofdrol scoorden. De Ierse Whyte speelde als 11-jarige Annie op West End en de Nederlandse Pronk was 13 toen hij in het Circustheater in Scheveningen schitterde als Billy Elliot. Zij zijn nu allebei te zien in de internationale tour van Cats.