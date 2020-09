Kim en Kanye ondanks scheidingsgeruchten op ’date night’

Kim deelde enkele foto’s van het feest in haar Instagram Stories. Op een van de beelden zijn de voeten van haar en Kanye te zien. „Date night”, schreef ze erbij.

Vorige week schreef onder meer Page Six dat Kim bezig zou zijn met het voorbereiden van een scheiding. Het koppel is zes jaar getrouwd en heeft vier kinderen: dochtertjes North en Chicago van 7 en 2, zoons Saint en Psalm van 4 en 1 jaar oud.

Het huwelijk zou volgens anonieme bronnen in zwaar weer verkeren sinds Kanye in juli voor zijn gooi naar het Amerikaanse presidentschap een speech gaf waarin hij intieme details over hun relatie prijsgaf. Zo stelde hij dat Kim en hij abortus hadden overwogen voor de geboorte van North.