’Jordan Roy wordt inzending Eurovisiesongfestival’

De artiest, van wie de echte naam Jordy van Toornburg is, verwierf bekendheid met zijn deelnames aan de programma’s X-Factor (met de zanggroep Adlicious) en The Voice of Holland. De zanger was het afgelopen jaar te zien in een muzikaal eerbetoon aan George Michael.

Jordan Roy komt uit Rotterdam en werkte al eerder samen met Waylon, Ilse de Lange en Alain Clark. Op zijn Instagramaccount heeft hij de afgelopen dagen al een paar keer de hashtag #Eurovision gebruikt.

NPO Radio 2-dj Timur Perlin stelde zondag dat Nederland een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. De NPO en de Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival waren dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar.