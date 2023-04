Blink-182 maakt onverwachte comeback op Coachella

Voor Blink-182 is het de eerste keer sinds 2014 dat ze in hun originele samenstelling (zanger en gitarist Tom DeLonge, bassist Mark Hoppus en drummer Travis Barker) optreden. Er stond in maart al een comebacktour gepland, maar die moest verschoven worden omdat Barker een duimblessure had. Vanaf 4 mei gaan ze nu alsnog de wereld rond. Op 8 oktober strijken ze neer in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Coachella wordt ieder jaar gehouden in een woestijn in Californië. Dit jaar is het van 14 tot en met 16 april, en van 21 tot en met 23 april. Onder meer Blackpink, Björk, Calvin Harris en Gorillaz treden op. Voor het eerst kunnen de concerten ook live worden gevolgd op YouTube.