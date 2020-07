Corona-uitspraken Dave Roelvink bespot

Dave zei in de talkshow onder andere dat hij alle coronamaatregelen krom vindt en gebruikt daarvoor een opmerkelijk voorbeeld. „Als je nu in een land leeft, waar je eigenlijk wel een prostituee mag bezoeken als laatste van de dag waar er al dertig overheen zijn geweest, maar je je eigen moeder geen knuffel mag geven… Dat zijn bepaalde regels, waarvan je denkt: hoe serieus is dat?” Wel is hij ’tegen het verspreiden van het virus’.

Overigens vloog hij eerder deze maand, ondanks het negatieve reisadvies, nog naar Turkije voor een nieuw gebit. Vliegen doet hij sowieso, al vindt hij het raar dat dat mag in coronatijd. „Ik draai nu elke week in Griekenland en waarom mag ik wel naast mensen in een vliegtuig zitten? Is dat dan in het financieel belang van Schiphol?” Hij stelt wel zich altijd te laten inenten voor al zijn reizen en is dan ook niet tegen een eventueel coronavaccin. Ook adviseert hij iedereen die zich ziek voelt, om zich te laten testen op corona.