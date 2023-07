Premium Het beste van De Telegraaf

'Matty Healy zet alles op alles om Taylor Swift terug te winnen'

Hoewel haar fans al weken stressen om de kaartverkoop van de Eras tour, heeft Taylor Swift (33) andere dingen aan haar hoofd. De zangeres lijkt zich namelijk in een knipperlichtrelatie te bevinden met The 1975 frontman Matty Healy (34). In mei kwam naar buiten dat de twee een relatie hadden, maar kort daarna zouden ze weer uit elkaar zijn gegaan. Nu vertellen ingewijden dat Healy alles op alles heeft gezet om haar terug te winnen. En dat lijkt te hebben gewerkt...