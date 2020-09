Caitlyn Jenner bijt van zich af na transgendergrap

In de podcast The Joe Roe Experience sprak presentator Joe Rogan met zijn gast uitgebreid over de beroemde reality-familie. Rogan maakte de opmerking dat Caitlyn haar transitie vast had ondergaan, ’omdat ze jarenlang met al die wijven heeft samengewoond’.

Hij ging nog even door en betrok de situatie op zichzelf: „Ik heb zelf drie dochters en een vrouw. Dus ik snap hoe het is om omringd te zijn door vrouwen. Misschien is Caitlyn altijd al een vrouw geweest, die geboren is in het verkeerde lijf. Maar ik denk ook dat als je maar lang genoeg met dit soort bitches onder een dak woont, dat je dan net zo wordt als zij.”

Al deze opmerkingen schoten Jenner volledig in het verkeerde keelgat. Via Instagram kwam ze voor haar familie op en verweet ze Rogan flinke schade toe te brengen aan de transgender gemeenschap met zijn opmerkingen. Er is vooralsnog geen reactie gekomen van Joe Rogan.