Verloofde niet te spreken over docu’s Britney Spears: ’Bittere nasmaak’

„Ik kan het CNN, BBC of Netflix (die me door de lockdowns heen hebben gesleept) niet kwalijk nemen dat ze die hebben uitgezonden want als acteur vertel ik ook andermans verhalen”, zegt Ashgari. „Maar ik heb wel mijn twijfels over producenten die ze maken om ’iets onder de aandacht’ te brengen zonder dat ze input of toestemming hebben van de persoon die centraal staat.”

Volgens het model komt het door de #FreeBritney-beweging en niet door de documentaires dat de zangeres na dertien jaar gaat worden verlost van haar vader als toezichthouder. Trouwe fans van Spears gaan al jaren de straat op omdat ze vinden dat hun idool vrij moet zijn om haar eigen beslissingen te kunnen nemen.