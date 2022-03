Matthew McConaughey ontkent haartransplantatie

„Ik begon mijn hoofd te scheren toen mijn haar uitviel, want ik vond een kale kop beter staan dan een paar haartjes op mijn hoofd. En ja, op een gegeven moment is het terug gegroeid doordat ik een bepaald middeltje ben gaan gebruiken. Wat dat precies is zeg ik niet, maar ik kan je vertellen dat het werkt. Ik heb me daar volledig aan overgegeven, want alleen met toewijding werkt het. Ik heb nu meer haar dan ik in 1999 had”, aldus Matthew.

Toen Matthews haar terugkwam werd er vermoed dat hij een haartransplantatie had ondergaan, maar dat is volgens de acteur niet waar. „Ik kwam op een gegeven moment ergens een arts tegen die een andere arts kende die vervolgens beweerde mij behandeld te hebben. En die man vroeg me zelfs of hij even naar mijn hoofd mocht kijken om te zien of ik daadwerkelijk een transplantatie had ondergaan, echt niet normaal! Ik heb hem laten kijken om te bewijzen dat het niet zo was. Niet dat er iets mis is met een haartransplantatie, maar ik heb mijn haar op een andere manier terug gekregen en daar ben ik blij mee.”