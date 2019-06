Ernst Daniël Smid heeft relatie met moeder Pleun Bierbooms

Dat meldt 6 Inside. De vrouw is „blond en wat jonger”, zo meldt het programma. Ze is geen bekende in de entertainmentwereld, haar dochter wel. Pleun Bierbooms won namelijk twee jaar geleden The Voice of Holland.

Ernst Daniël was sinds een jaar vrijgezel, nadat zijn vriendin Aly vorig jaar een einde maakte aan hun relatie. Onlangs liet de bariton aan Weekblad Privé weten dat hij iemand ontmoet had met wie hij „erg goed kon praten.” Hij noemde de relatie toen nog „een vriendschap”, maar die is intussen dus toch uitgegroeid tot een liefdesrelatie.

