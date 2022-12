Cher noemt relatie met jongere vriend ’een beetje belachelijk’

De zangeres, die haar relatie begin vorige maand wereldkundig maakte, is erg dol op haar nieuwe vriend. „Hij is erg aardig. Hij is erg slim. Hij is erg getalenteerd en hij is erg grappig. En ik denk dat hij behoorlijk knap is.”

Volgens Cher voelen oudere mannen zich „geïntimideerd” door haar. „Als ik geen jongere mannen zou tegenkomen dan zou ik nooit dates hebben, want oudere mannen vinden me om de een of andere reden niet leuk.”

De zangeres kan naar eigen zeggen meer zichzelf zijn bij jongere mannen. „Jongere mannen maakt het niet uit als je grappig of gek bent, stomme dingen doet of een sterke persoonlijkheid hebt”, legde ze uit. „Ik verander mijn persoonlijkheid voor niemand.”