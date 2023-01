Elvis-acteur Austin Butler bij uitvaart Lisa Marie Presley

Kopieer naar clipboard

Austin Butler en Lisa Marie Presley tijdens de Golden Globes eerder deze maand. Ⓒ ANP / HH

LOS ANGELES - Austin Butler, de acteur die de rol van Elvis speelt in de gelijknamige film van vorig jaar, is bij de uitvaart van Lisa Marie Presley. De dochter van Elvis overleed onlangs op 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles aan de gevolgen van een hartstilstand.