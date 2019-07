Denise Richards terug in Beverly Hills 90210

Spelling plaatste een aantal foto’s op sociale media, waarop een groot deel van de cast te zien is tijdens een avondje uit. Richards staat ook op die foto’s en wordt door Tori welkom geheten bij hun ’90210 familie’. Zij re-postte de foto op haar eigen Instagrampagina en schreef daarbij: „Dank je wel dat je me hebt toegevoegd Tori. En dat ik deel mag uitmaken van deze BH90210 reis. Alles komt hiermee samen voor mij, want één van de allereerste klussen die ik kreeg was een rolletje in deze serie. Ik hou van jullie!”

Denise was net klaar met de opnames van haar eerste seizoen bij de real-life show Real Housewives of Beverly Hills en kon daardoor meteen door naar haar nieuwe klus. Ook is ze nog regelmatig te zien als Shauna Fulton in de soap The Bold & The Beautiful.