Jamie Westland wint Het Perfecte Plaatje

Jamie Westland Ⓒ Hollandse Hoogte

Di-rect-drummer Jamie Westland heeft woensdagavond de vierde reeks van het RTL 4-programma Het perfecte plaatje gewonnen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Patty Brard, Humberto Tan en Estelle Cruijff, die in voorgaande edities als best fotograferende BN’er uit de bus kwamen.