’Reese Witherspoon scheidt wegens onoverbrugbare verschillen van ex’

De actrice en de talentenmanager moeten als onderdeel van hun scheiding verplicht een ouderschapscursus volgen van de rechter. Binnen zestig dagen moeten zij een bewijs van deelname aan de cursus aan de rechtbank kunnen overhandigen, weet TMZ. Witherspoon en Toth hebben samen zoon Tennessee James van 10 jaar.

Vorige week kondigde het stel aan na een huwelijk van bijna 12 jaar te gaan scheiden. Het is voor Witherspoon de tweede scheiding nadat zij in 2008 van acteur Ryan Philippe scheidde. Met hem was zij sinds 1999 getrouwd, samen hebben ze twee kinderen: Ava (19) en Deacon Reese (23).