538-nieuwslezer Jo van Egmond in verwachting

Live in de uitzending vertelde ze: „Ik ben nu 14 weken zwanger, maar de pens is al echt aanwezig!” Toch neemt de zwangere Jo het zekere voor het onzekere en houdt vast aan de corona-maatregelen. „Geen kussen en geen knuffels, dat doen we over drie weken wel”, sprak ze streng tegenover dj’s Sander Lantinga en Barend van Deelen.

In de zomer van vorig jaar maakte Jo bekend op de radio te gaan trouwen met Martijn Biemans. Over het aanzoek vertelde ze destijds: „Het was heel romantisch op het strand. We gingen uit eten en even lopen. Toen kwam er opeens een fles champagne uit een tas. Ik had nog niks door en hij begon een heel verhaal dat we zondag acht jaar geleden begonnen met chatten en zijn gaan daten. Daarna haalde hij ineens een ring tevoorschijn.”