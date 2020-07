Kritiek op prins Laurent na fout met mondkapje

Tijdens het Te Deum waar Laurent bij was in Antwerpen en later tijdens de officiële viering voor het Koninklijk Paleis in Brussel droeg de prins zijn mondmasker alleen over zijn mond en niet over zijn neus. Bovendien kuste Laurent bij aanvang van de dankdienst in Antwerpen de hand van de bisschop.

„Zo moet het niet”, zo bericht onder meer Het Laatste Nieuws over Laurent. Ook op sociale media klinkt kritiek. Sommige mensen vragen zich af waarom niemand Laurent dinsdag inlichtte.