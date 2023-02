Premium Het beste van De Telegraaf

John de Bever: ’Ik weet niet eens hoeveel geld ik op de bank heb staan’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Na een drukke periode is realityster en zanger John de Bever uitgeweken naar Spanje. Ⓒ Wesley de Wit

Met een uitpuilende agenda en een succesvolle realityserie op tv hoeft zanger John de Bever zich financieel geen zorgen te maken. Maar geld is, zo zegt hij zelf, niet de drijfveer. „In het begin van mijn carrière deed ik het aardig, maar had ik nooit een dubbeltje op zak. Nu is dat anders en vind ik het belangrijk om vrienden en familie te laten meegenieten van mijn succes.”