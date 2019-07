Is prinses STÉPHANIE wérkelijk 54?

Prinses Stéphanie had onder anderen dochter Camille (rechts), zoon Louis en haar aanstaande schoondochter Marie Chevalier meegenomen naar het benefietdiner van Fight Aids Monaco. Ⓒ BSR Agency

In Nederland is het PRINSES MABEL die zich jaarlijk laat zien op het grote aidsgala, aan het begin van de zomer. In Monaco is het PRINSES STÉPHANIE die zich sinds jaar en dag inzet voor het bestrijden van deze ziekte die vooral in Afrika nog steeds veel slachtoffers maakt. Deze week was het jongste zusje van PRINS ALBERT en PRINSES CAROLINE weer aanwezig op het benefietevenement Fight Aids Monaco.