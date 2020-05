Duitse prins (55) overlijdt bij motorongeluk

Von Hessen kwam volgens Bild tijdens een rit naar Zwitserland met zijn motor tegen de middenvangrail op de snelweg terecht. Hulp mocht niet meer baten: de prins overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hoewel de exacte oorzaak van het ongeval nog niet bekend is, lijkt het erop dat de motor na een inhaalmanoeuvre op hoge snelheid begon te zwenken.

Het rijbewijs van de prins is in 2010 al eens voor negen maanden in beslag genomen, omdat hij veel te hard reed. Ook moest hij destijds een boete van 3600 euro betalen.

McDonald’s

Von Hessen was ondernemer en franchisenemer van meerdere McDonald’s-restaurants. Hij laat vier kinderen achter, Max, Leopold, Moritz en Elena, die hij kreeg met zijn ex-vrouw Carla Blickhäuser.

De Duitser was lid van het huis van Hessen-Philippsthal, een dynastie die dateert uit de zeventiende eeuw. De familie is verbonden met Frederik Willem III van Pruisen, een belangrijke Duitse heerser tijdens de oorlogen tegen Napoleon Bonaparte.