Rania deelt nieuwe foto van gezin ter ere van verjaardag

„Er gaat niets boven een dag waarop je omringd bent door de mensen van wie je het meest houdt”, schrijft Rania bij het plaatje. „En ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve verjaardagswensen. Dat heeft mijn dag gemaakt.”

Rania liet eerder al in een interview met weekblad Hello weten dat ze haar verjaardag met haar gezin in Amman ging vieren. De koningin kon naar eigen zeggen „onmogelijk om meer vragen.” „In het verleden heb ik altijd meer tijd gewenst met mijn man en kinderen. Tot nu toe is dat dit jaar alles wat ik heb gehad!”, zei Rania.