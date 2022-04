Samantha Steenwijk: ’Ik zie Yvonne alleen maar als een grote clown’

Sterren

Céline Dion stelt Europese tour uit wegens gezondheidsproblemen

Céline Dion verplaatst wegens gezondheidsproblemen het Europese deel van haar Courage World Tour naar augustus en september 2023. De Canadese zangeres zou in september van dit jaar driemaal te zien in het Sportpaleis in Antwerpen en evenzoveel keer in de Ziggo Dome in Amsterdam.