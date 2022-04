Komiek Bill Maher haalt uit naar Jada Pinkett Smith: ’Zet gewoon een pruik op!’

Komiek Bill Maher is berucht om zijn opmerkingen waarmee hij meer vijanden lijkt te willen maken dan vrienden. Waar je dat nog kon verwachten in zijn eerdere show ’Politically Incorrect with Bill Maher’ steekt hij zijn mening in zijn huidige show ’Real Time with Bill Maher’ ook niet onder stoelen of banken. Maher mag er zelf dan trots op zijn politiek incorrect te zijn, onder het grote publiek worden zijn uitspraken hem niet in dank afgenomen.

Na het veelbesproken incident tijdens de Oscaruitreikingen zag Maher zijn kans schoon om nog wat extra ophef te veroorzaken. Waar de publieke opinie het veelal opneemt voor Chris Rock - die een grap maakte over het gemillimeterde haar van Jada - en Will Smith - die hem naar aanleiding daarvan een stevige klap verkocht - juist de boeman is, is het dit keer wél de grappenmaker die onder vuur ligt. Van Rock kon je wellicht nog stellen dat zijn grap ondoordacht was, maar Maher koos zijn ’hatelijke’ woorden zorgvuldig.

Pruik

In de meest recente aflevering van Real Time with Bill Maher stelt hij dat Jada maar ’gewoon een pruik op moet zetten’. „Het is alopecia, geen leukemie, oké.” Later in de uitzending kan hij het niet laten er nog een keer op terug te komen. „Als je zoveel geluk hebt in het leven dat dát je medische probleem is, zeg dan gewoon ’Godzijdank’. Het is niet levensbedreigend.” Volgens Maher hoort haaruitval simpelweg bij het ouder worden. „Het overkomt ons allemaal. Zet gewoon een verdomde pruik op als je er zoveel last van hebt.”

En terwijl Bill Maher vindt dat het ’moreel kompas van iedereen is doorgedraaid’, is het juist hijzelf die daar nu van beschuldigd wordt. Op sociale media ligt de komiek zwaar onder vuur na zijn uitspraken. „Als je alopecia hebt (zoals ik), weet je dat het erg pijnlijk kan zijn, zowel fysiek als emotioneel. Ik zou willen dat de heer Maher en anderen die het bagatelliseren, wat meer begrip zouden hebben”, stelt iemand. „Hij wordt met de dag slechter”, schrijft een ander. „Wat Will Smith deed was fout, maar als je niet doorhebt waarom het grapje van Chris Rock fout is, ben je niet veel beter”, reageert een derde.

In de nasleep van het incident zou Will Smith hebben besloten zijn toevlucht te zoeken in een retraite om te herstellen van de stress die hij nu ervaart. Chris Rock daarentegen lijkt populairder dan ooit; de ticketverkoop van zijn ’Ego Death Tour’ kende een enorme boost sinds de beruchte klap. Jada zelf blijft opmerkelijk stil. Zij koos enkel voor een subtiele quote op Instagram: ’This is a time for healing, and I’m here for it.’