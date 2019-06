Pleinvrees Festival afgelast wegens noodweer

„Gelet op de extreme weersverwachting met windvlagen tot windkracht 9, kunnen wij de veiligheid van onze bezoekers zaterdag niet garanderen”, meldt Reinier Suyderhoud van Apenkooi Events. „Ook het nemen van extra voorzorgsmaatregelen gaat er niet voor zorgen dat we een evenement kunnen neerzetten dat aan alle veiligheidseisen voldoet. Het is met pijn in ons hart dat we gedwongen worden tot dit besluit en we hopen op begrip van onze bezoekers voor deze moeilijke beslissing.”

Het besluit is genomen na overleg met de gemeente, betrokken veiligheidsdiensten en Meteo Consult. Mensen die een kaartje hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen bij de organisatie van het festival.