French Montana van intensive care af

De muzikant heeft op het kiekje een infuus in en draagt verschillende plakkers waarmee zijn hart wordt gemonitord. Wel staat hij naast zijn bed en schrijft hij dat hij de intensive care heeft verlaten. „Ik word elke dag een beetje beter”, aldus Montana, die eigenlijk Karim Kharbouch heet.

Eerder deze week wist TMZ te melden dat de muzikant uitgeput was en aan ernstige uitdrogingsverschijnselen leed toen hij vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen. Het drukke reisschema van de Unforgettable-rapper zou daarvan de oorzaak zijn geweest. Hij was net terug van een werktrip waarin hij in zes dagen tijd vier verschillende landen aandeed.

