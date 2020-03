Donald Trump schuift rekening naar Harry en Meghan

„Ik ben een goede vriend en bewonderaar van de koningin en het Verenigd Koninkrijk. Er werd gemeld dat Harry en Meghan, die het Koninkrijk hebben verlaten, permanent in Canada zouden verblijven. Nu ze Canada hebben verlaten voor de Verenigde Staten, zullen de Verenigde Staten niet betalen voor hun beveiliging. Zij moeten betalen!”, aldus Trump.

Eerder viel er in de Daily Mail te lezen dat Harry en Meghan volgens een insider binnen het koningshuis een verzoek moeten indienen bij de Amerikaanse president wanneer ze hulp van de geheime dienst willen.

Diezelfde insider laat ook weten dat na 1 april Harry officieel niet meer dezelfde diplomatieke bescherming geniet als daarvoor. Door het terugtreden van het stel hoeft de Verenigde Staten zich niet aan de verplichting te houden om te betalen voor de beveiliging.

Nadat het stel het stapje terug had gedaan, kondigde Canada in februari overigens ook aan te stoppen met het betalen van hun beveiliging.

Financieel onafhankelijk

Harry en Meghan verrasten in januari vriend en vijand toen ze aankondigden te stoppen als actieve leden van het Koningshuis. Dat hadden ze besloten na een verblijf van een paar maanden in Canada met hun zoontje Archie. „Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van mijn familie blijven”, reageerde koningin Elizabeth op het besluit. „Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven te creëren als jonge familie”, aldus de koningin. „Hoewel we liever hadden gezien dat ze volledig lid waren gebleven van het koningshuis, respecteren we hun wens om een meer onafhankelijk leven te leiden.”

De hertog en hertogin van Sussex willen voortaan financieel onafhankelijk zijn en zich inzetten voor liefdadigheidsorganisaties. Ze zijn wel van plan nog geregeld koninklijke evenementen bij te wonen, ook in het Verenigd Koninkrijk. Die worden dan echter niet meer aangemerkt als officiële taken. Dat betekent dat ze koningin Elizabeth niet langer vertegenwoordigen bij officiële koninklijke verplichtingen. De titels hertog en hertogin van Sussex mogen ze wel behouden, net als hun privé-beschermheerschappen.

Tabloids

Harry en Meghan hebben zich meerdere keren uitgesproken over de druk van de Britse tabloids. Harry spande een rechtszaak aan tegen de tabloids The Sun en de Daily Mirror die zijn telefoon hadden gehackt en voicemailberichten hadden beluisterd.

Harry zei in januari in een toespraak dat hij geen andere keus had dan een stap terug te doen binnen het koningshuis. Hij noemde de media een „sterke kracht” en hij hoopt dat hij nu een rustiger leven tegemoet gaat. „Wat ik jullie wil duidelijk maken is dat we zeker niet weglopen en we zeker niet van jullie weglopen”, zei hij in een speech bij een liefdadigheidsinstelling in Londen.

Harry en Meghan hadden op maandag 9 maart hun laatste koninklijke optreden als senior royals, toen ze met andere leden van de koninklijke familie op Commonwealth Day een kerkdienst bijwoonden in de Westminster Abbey in Londen.