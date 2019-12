Dit is het nieuwe baasje van Samson

Dat is zaterdag bekendgemaakt in een live show. De show, die om 15.00 uur zou beginnen, maar veertig minuten vertraging opliep, trapte af met een liedje door Marie. Vervolgens belooft in de show aan Alberto dat ze heel erg haar best zal doen om net zo’n goed baasje voor Samson te zijn als Gert al die dertig jaar is geweest. Marie bracht tijdens de show ook meteen hun allereerste single: Marie en Samson. De clip die bij het lied Marie en Samson hoort, komt op 10 januari volgend jaar uit.

Een grote verrassing is de keuze voor Marie voor de Belgen niet. Er gingen al lang geruchten dat Gert zijn plaats zou afstaan aan een van zijn kinderen. De naam van Marie werd daarbij al vele keren genoemd.

Volgens Vlaamse media is het ook niet meer dan een logische zet om het succes van Samson, dat aan de basis lag van Studio 100, niet zomaar door te spelen, maar het in de familie te houden. Bovendien is de nu 24-jarige Marie al van kinds af opgegroeid met het hondje. Ze zou als drie maanden oude babay al bij haar eerste kerstshow zijn geweest en zei al eens dat ze als kind niets liever deed dan meegaan naar repetities en opnames van Samson & Gert.

Ervaring heeft ze ook voldoende: op haar 17e begon ze met acteren en daarvoor zong ze al bij het Studio 100 kinderkoor. Ze speelde in 2012 een gastrol in ROX van Studio 100 en brak twee jaar later door met haar rol als Charlie in Ghost Rockers. Vorig jaar mei begon ze bovendien als presentator van Studio 100 TV. De komende vier maanden staan er 79 shows op de planning in het theater in Puurs. Marie zal meespelen in alle shows om samen afscheid te nemen van Gert.

Kijkers van de liveshow reageren deels teleurgesteld dat het hondje nu een vrouwelijk baasje krijgt. Ook zijn er veel klachten dat de livestream al na een paar liedjes weer gestopt is, nadat mensen er zo lang op gewacht hadden.

Acteurs Walter De Donder, Gert Verhulst, Walter Baele, Koen Crucke en Walter Van de Velde bij de laatste opnames van Samson & Gert in november 2019 Ⓒ Hollandse Hoogte