Sandra Timmerman getroffen door een hersenbloeding

Buitenland

Multimiljardair Branson terug op aarde na eerste ruimtevlucht in eigen raket

De Britse multimiljardair Richard Branson is in zijn eigen raket naar de ruimte gevlogen en veilig teruggekeerd op aarde. De zakenman, die over een week 71 wordt, schrijft daarmee geschiedenis. Hij vertrok vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico, ruim 1,5 uur later dan gepland door slecht...