Sam Ryder werkte met David Guetta aan debuutalbum

Ryder werd in mei tweede op het Eurovisie Songfestival in het Italiaanse Turijn, achter de Oekraïense winnaar Kalush Orchestra. Daarmee bezorgde hij de Engelsen het beste resultaat op het liedjesspektakel in de afgelopen twintig jaar. Daarnaast werd zijn inzending Space Man een dikke hit.

Met de release van het album komt een droom uit, laat Ryder optekenen in Britse media. Voor de plaat werkte hij samen met David Guetta. Die is te horen op de track Living Without You. Ook de nieuwe single Somebody is op het album te vinden.

There’s Nothing But Space, Man! komt op 18 november uit.