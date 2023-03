Familie onthult permanente tegelafdruk Kobe Bryant in Hollywood

De tegel werd onthuld door Kobe’s weduwe Vanessa en hun drie nog in leven zijnde dochters, Natalia, Bianka en Capri. Natalia hield voor de onthulling een toespraak waarin ze het werk van haar vader, zowel op het basketbalveld als daarbuiten, prees. Voor haar was Kobe toch vooral een vader, zelfs „de beste van allemaal.” „Om zijn dochter te zijn is het grootste geluk van mijn leven. Ik hoop dat ik de vele lessen die hij me leerde kan blijven belichamen en koesteren.”

Ⓒ ANP/HH

De oud-basketballer van de Los Angeles Lakers, die in januari 2020 samen met onder meer zijn oudste dochter om het leven kwam bij een helikopterongeluk, zette in 2011 als eerste atleet ooit zijn handen en voeten in het natte cement voor een tegel van het TCL Chinese Theatre. De steen werd daarna in de opslag geplaatst, maar vanaf woensdag is deze dus permanent te zien op de stoep van het filmhuis. In de loop der jaren lieten diverse filmsterren en artiesten een afdruk met handtekening achter.

Naast de familie Bryant waren ook Lakers-president Jeanie Buss en oud-coach Byron Scott aanwezig bij de ceremonie.