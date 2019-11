Kaia Gerber opnieuw gespot met Pete Davidson

Kaia Gerber / Pete Davidson Ⓒ Hollandse Hoogte

Het samenzijn van Kaia Gerber en Pete Davidson werd de afgelopen tijd breed uitgemeten in de (buitenlandse) pers. Maar waar de twee elkaar in eerste instantie alleen in New York troffen, waar ze allebei een appartement hebben, zijn ze nu ook samen gezien in Malibu aan de Amerikaanse westkust.