Queen Elizabeth voor het eerst weer op pad voor werk dit jaar

De 94-jarige vorstin bleef vooralsnog dicht in de buurt van haar Windsor Castle en ging naar het 6 kilometer verderop gelegen luchtmacht-monument in Runnymede ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Koninklijke Australische Luchtmacht.

„Het is erg lang geleden sinds ik hier voor het laatst geweest ben”, zei de koningin volgens Britse media bij aankomst.

De vorstin is via videoverbindingen aan het werk gebleven tijdens de coronacrisis, maar ze is sinds maart vorig jaar nauwelijks meer in het openbaar verschenen. Haar vijf jaar oudere echtgenoot prins Philip was recent een maand lang in het ziekenhuis voor behandelingen aan een ontsteking en een hartkwaal.