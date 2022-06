Halfbroer Meghan: ’Haar bezoek aan Uvalde is een publiciteitsstunt’

Volgens Thomas Markle Jr. is de reis naar Uvalde niets meer dan een ‘publiciteitsstunt’. Hij zou haar dan ook hebben gesmeekt om ‘de wrede PR-aanval te stoppen’ en haar vader te steunen. „Ik weet niet wat haar agenda is, maar er klopt niets van. Ze wil dat mensen denken dat ze dingen probeert op te lossen. Het is het meest ongevoelige wat ik in mijn leven heb gezien.”

Hij vervolgt: „Dat kleine wandelingetje dat ze maakte, ze deed alsof ze op een podium stond. Meghan probeert zichzelf er alleen maar weer beter uit te laten zien.”

Eerder deze week meldden Britse media nog dat Meghan ‘de kloof’ met haar vader probeerde te herstellen. Enige drempel is dat zij zich er eerst van zou willen verzekeren dat haar haatdragende halfbroer en -zus er niet weer bij betrokken raken. „Ze vreest dat die zo hun eigen agenda hebben.”