De verborgen boodschappen in Harry’s speech

Prins Harry greep de kans om zijn kant van het verhaal te doen met beide handen aan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was opnieuw een behoorlijke bom die Harry zaterdagavond deed ontploffen: vanuit het niets lichtte hij ineens zijn kant van het verhaal toe over de deal die hij met zijn grootmoeder Queen Elizabeth en zijn vader prins Charles was overeengekomen. Hij greep de gelegenheid tijdens een diner voor een goed doel. Zijn speech leek weer totaal buiten alle afspraken om. Reden voor een gerenommeerde Britse royaltyverslaggever om tussen de regels door te lezen en Harry’s verborgen boodschappen eruit te halen.