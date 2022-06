Waylon: ’Bibi en ik gaan het met elkaar oplossen’

,,Het gaat goed”, vertelt Waylon over zijn relatiestatus met Bibi. „Ik heb dat statement gedaan natuurlijk, naar aanleiding van alle geruchten. En daar wil ik het ook bij laten. Dit is een privékwestie. We gaan het met elkaar oplossen.”

Het gezin heeft inmiddels al vakantieplannen. ,,Scandinavië is het plan voor dit jaar. Dus ik denk dat wij een paar weken Scandinavië pakken.”

’Ik ben een lul’

Eerder deze maand deelden juicekanalen dat Waylon zijn vriendin had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun vorige maand geboren kind. De zanger gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ’verkloot’. „Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest”, schreef hij. „Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdiende is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul! Het spijt me Biebs.”