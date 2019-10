Erik Dijkstra: ’Kees wás Per Seconde Wijzer’

Speciaal voor de overleden oud-presentator heeft Dijkstra een tekstje opgenomen om Driehuis in de uitzending van woensdagavond te gedenken. „Ik bewonderde hem. Kees was hartstikke lief. Ik ben nog altijd trots dat hij me vroeg om mee te werken aan het programma De Strijd, over de Gouden Eeuw van de Arbeider.”

Ook op Instagram staat Dijkstra stil bij het overlijden van zijn oud-collega. „Een man zoals ze helaas niet meer veel gemaakt worden. [...] Zonder twijfel de allerbeste Per Seconde Wijze- presentator aller tijden. En bovenal een heel fijn mens”, aldus de presentator.