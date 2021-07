NPO-baas Shula Rijxman onder vuur: ophef om aanpak ’onafhankelijkheid’

De redactieraden van de NTR, Nieuwsuur en de redactiecommissie van de NPO hebben meermaals tevergeefs met hun grote ongenoegens aangeklopt bij Rijxman, zo schrijft NRC op basis van de correspondentie. Recentelijk hebben zij tot twee keer toe verzocht of zij wilde antwoorden op de vraag of er ’volgens u sprake van ongeoorloofde politieke beïnvloeding is’.

Brandbrief gestuurd

Volgens de krant is er op 22 juli een brandbrief over de heikele kwestie gestuurd naar de bestuursvoorzitter, waarin wordt gepleit dat Rijxman richting hun collega’s dient ’te benadrukken dat omroepmedewerkers (...) ongebonden hun werk moeten doen en daarom journalistieke afstand moeten betrachten tot politieke partijen en hun belangen.’

Rijxman schreef terug dat ’de onafhankelijkheid van de NPO het fundament is van ons bestel en boven iedere twijfel verheven moet zijn’. Maar ze verschuilt zich daarbij evenwel achter de omroepen, die gaan over de inhoud van de programma’s, door het pluriforme bestel wat het Nederlandse televisielandschap kenmerkt. ’Een maker mag best een bepaalde politieke sympathie hebben en die ook tot uiting brengen. In hoeverre daar ruimte voor is, is aan de omroep.’

’Flagrante schending journalistieke code’

De Vpro was verantwoordelijk voor de Kaag-docu, Kelder presenteert Op1 voor WNL. Volgens de redactieraden zouden de omroepen allemaal onafhankelijk moeten zijn en de NPO als overkoepelend orgaan moeten optreden, waarbij zij de kwestie-Kelder als voorbeeld nemen: ’Dat komt erop neer dat een NPO-presentator met een journalistiek profiel heimelijk heeft meebetaald aan de campagne van een politieke partij. En dat niet alleen, hij heeft zich daarna ook in een journalistiek bedoelde context uitgelaten over diezelfde partij. (...) Als u zich over een dergelijke flagrante schending van onze journalistieke code niet uitspreekt, wanneer doet u dat dan wel?’

Nieuw onderzoek loopt

Er loopt momenteel een nieuw onderzoek naar onafhankelijkheid cq belangenverstrengeling, uitgevoerd door het Commissariaat voor de media, waar Rijxman de redactieraden naar heeft verwezen. De voorzitter van de redactieraad van Nieuwsuur laat vrijdag in een reactie aan De Telegraaf weten: „Onze voorkeur heeft natuurlijk nog steeds om inhoudelijk in gesprek te komen met de NPO over dit onderwerp. We vinden het betreurenswaardig dat dit tot nu toe niet is gebeurd. Als dit inderdaad zo blijft zullen we gaan nadenken wat onze volgende stap zou kunnen zijn.”

De NPO was vrijdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.