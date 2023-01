Maestro Jaap van Zweden groot nieuws in Zuid-Korea

Het televisie-journaal opende ongeveer met het eerste optreden en de persconferentie van Jaap. De Amsterdammer is erg gelukkig met zijn nieuwe kans: „Na New York, waar ik alleen nog af en toe gastoptredens zal verzorgen, kwam deze post voorbij en dit wilde ik graag doen. Dit orkest in Seoul heeft zoveel potentieel, ik denk echt dat we het verschil kunnen maken.”

Deze week zit Jaap van Zweden in Hong Kong. „Nee, het werk en het reizen vervelen nooit, ik doe nog zo’n 150 tot 175 concerten per jaar in Europa, Azië en Amerika. Dat is veel ja, maar dat is mijn leven.”