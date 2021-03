Line-up uitgestelde Back to Live-festivals onzeker

De organisatie stelt op de site van Back To Live zich bewust te zijn met de verplaatsing ’heel veel van ons publiek, leveranciers en artiesten’ te vragen. Toch zag het geen andere oplossing. De organisatie schrijft druk bezig te zijn om de volledige line-up door te zetten. Voor het dancefestival van zaterdag stonden onder anderen Joris Voorn, Colin Benders en Reinier Zonneveld geprogrammeerd, op zondag tijdens het popfestival zouden onder onder anderen Chef’Special, Maan en Jett Rebel spelen. Beide evenementen zijn van 13.00 tot 19.00 uur.

Slechte weersverwachtingen waren de reden voor de verplaatsing. „We hebben in de afgelopen 48 uur ruim 600 berichten ontvangen met vragen over het weer, waarbij een deel aangaf niet te komen vanwege het verwachte weer”, aldus de organisatie vrijdag. Zaterdag worden zware windstoten, regenval en lage temperaturen van rond de 7 graden verwacht. Omdat met een lage opkomst de resultaten van het onderzoek niet representatief zouden zijn, is besloten de proeffestivals een week te verplaatsen.

Hoewel het volgend weekend met een graad of 7 ook niet warm is, lijkt het voor de bezoekers volgens Weer.nl wel wat aangenamer te worden op het festivalterrein in Biddinghuizen. Vooral op zaterdag, tijdens het dancefestival, is het zonnig. „Er staat weinig wind, dus in de zon zal het best goed toeven zijn als festivalbezoekers zich warm aankleden”, zegt meteoroloog Jordi Huirne.