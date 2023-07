Nicol Kremers naar het buitenland om ’aan zichzelf te werken’

Dat bevestigt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die Kremers bijstaat in de mishandelingszaak tegen haar ex, na berichtgeving van juicekanaal Reality FBI. „Zij hoopt daardoor uiteindelijk een deel van haar verleden zo veel mogelijk achter zich te kunnen laten.”

Gillis en Kremers maakten in februari bekend niet meer samen te zijn. Inmiddels heeft Gillis een nieuwe vriendin. Kremers en Gillis zijn nog met elkaar in een rechtszaak verwikkeld: Kremers zou tijdens de relatie door hem zijn mishandeld.

Daarnaast is Gillis verdachte in een vier jaar lopend onderzoek van onder meer de FIOD, de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Kremers is in deze zaak geen verdachte.