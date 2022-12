Charlize Theron: zou carrière direct opgeven voor mijn dochters

Charlize Theron zou haar carrière als actrice meteen opgeven als ze moest kiezen tussen haar werk en haar kinderen. Dat zegt de 47-jarige actrice in gesprek met The Hollywood Reporter. „Dat is echt een no-brainer”, zegt Theron.